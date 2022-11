Candlelight : des concerts à la lueur de la bougie dans des lieux bruxellois emblématiques

"Alors On Sort ?" vous a déniché l’activité la plus romantique, la plus magique de toutes les idées sorties de Belgique : Candlelight. Ce sont des concerts à la lueur des bougies, des airs intemporels interprétés par des musiciens classiques et le tout dans des lieux emblématiques et follement beaux. C’est un concept qui séduit le public dans toutes les plus grandes métropoles du monde, et en Belgique, ça prend de l’ampleur également. Côté thèmes, promis, vous trouverez votre bonheur : il y a les classiques Chopin, Vivaldi, Bach et tous leurs copains, mais aussi du contemporain comme Michael Jackson, Queen, Goldman, Coldplay ou même Stromae ! Candlelight, c’est la promesse d’un moment suspendu, une expérience envoûtante, propice à l’intimité pour faire voyager votre esprit dans une dimension magique…