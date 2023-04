Candidature de Bruges capitale européenne de la Culture : déversement de haine envers l’écrivaine Dalilla Hermans

Cette nomination locale a donc suscité de vives réactions, au-delà des frontières de la Venise du nord.

C’est d’abord le Vlaams Belang qui a dégainé. Alors que le bourgmestre CD&V, Dirk de Fauw, annonçait fièrement la nouvelle sur sa page Facebook, certains élus du parti d’extrême droite ont dénoncé ce qu’ils perçoivent comme "de l’extrémisme woke et du racisme anti-blanc". Des propos qui ont à leur tour mené à un déversement de commentaires haineux et racistes. À tel point que le bourgmestre a dû rappeler que de telles réactions sont punissables par la loi. Il a dans la foulée, souligné que Bruges était une ville ouverte et tolérante, et qu’il fera tout pour qu’elle le reste. Dalilla Hermans s’est quant à elle exprimée via son compte Instagram, expliquant qu’il était très difficile d’être la cible de méchancetés et de racisme, mais qu’au final, cela ne faisait que renforcer sa motivation.

L’écrivaine devra se battre face à plusieurs partis car le Vlaams Belang n’est pas le seul à dénoncer une décision "wokiste" de la ville de Bruges. D’après le journaliste du Standaard, Jeroen Struys, c’est d’ailleurs assez inédit que des responsables politiques se mêlent à ce point d’une nomination qui a lieu au sein d’une administration locale. Car la N-VA s’est, elle aussi, montrée très critique. La députée flamande Maaike De Vreese a ainsi déploré que le mouvement woke s’imprégnait "trop profondément" à Bruges. Sur le plateau de l’émission Terzake, Bart De Wever a à son tour affirmé que Dalilla Hermans n’était pas, à ses yeux, la candidate adéquate. Une déclaration qui n’est pas vraiment étonnante, alors que le leader des nationalistes flamands vient justement de sortir un ouvrage consacré au wokisme.