"Candice Renoir" : découvrez les images de l'ultime épisode de la série

Elle devait d'abord se finir après sa dixième saison, mais vu son succès, Candice Renoir avait obtenu une onzième saison. Celle-ci clôturée, la production avait rassuré les fans : ce n'était pas vraiment la fin, un épisode spécial est prévu pour clôturer la série. Le dit épisode est enfin là, et cette fois-ci, c'est normalement bel et bien le dernier !

À la fin du tournage en Corse, Cécile Bois s'est exprimée, émue, sur son compte Instagram : "On a bien ri tous ensemble et je suis repartie avec plein de nouveaux copains. Avec Caroline Puyet, on a souvent regardé les montagnes en se disant qu'on avait de la chance. Avec Raphaël Lenglet, on a souvent ri en se disant qu'on avait de la chance. Avec Pascal Lahmani (le réalisateur de l'épisode, NDLR.), il a fallu se lâcher plus encore et je me suis dit que j'avais de la chance. Avec l'équipe, on s'est embrassé hier soir et on s'est dit qu'on recommencera, ailleurs, qu'on se retrouvera. La vie sait déjà quand comment avec qui et où. Pas moi, mais je reste sur son dos, sous ses fesses, et dans son galop".