Cancer : une simple prise de sang pourrait repérer et suivre la maladie

Récemment, les résultats d’une étude de la biotech américaine Grail ont été particulièrement remarqués : dans leur essai, une prise de sang a permis de détecter des cancers sur des individus de 50 ans et plus a priori sains. Plus de 6600 personnes se sont soumises au test. Il y a eu une suspicion de cancer pour 92 d’entre eux. Au final, 35 ont effectivement eu un cancer confirmé dans l’année et 57 personnes ont donc cru à tort qu’elles en avaient un.

Mais le test a permis de détecter 9 cancers qui n’auraient sans doute pas pu l’être par un dépistage classique précoce.

Le bilan est toutefois très mitigé et il faudra probablement des années avant d’améliorer la fiabilité de ces tests, qui sont déjà commercialisés aux Etats-Unis.