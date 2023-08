Cancer : un nouveau médicament pour diminuer les métastases et la résistance à la chimiothérapie

Mieux : toujours en collaboration avec l’équipe lyonnaise, la team de Cédric Blanpain a également établi qu’un médicament (fabriqué par NETRIS Pharma) ciblant justement l’interaction entre cette molécule Nétrine-1 et son récepteur, permettait de réduire la formation des tumeurs et de diminuer leur capacité à former des métastases.

"On savait qu’il y avait une étude clinique avec des anticorps monoclonaux thérapeutiques qui étaient essayés chez l’homme pour bloquer la Nétrine-1. On a contacté cette équipe de Lyon avec laquelle on a collaboré et on a pu essayer leur médicament […] sur ce processus de transition épithélio-mésenchymateuse, sur ce côté de diminution de métastase et sur la réponse de la chimiothérapie et dans ces trois cas-là, on a pu montrer que ce médicament-là était extrêmement efficace", rapporte le professeur Blanpain.

Une première. Mais il faudra encore montrer qu’en donnant ce médicament aux patientes qui ont un cancer de l’endomètre, on va augmenter leur survie. Davantage d’études cliniques, avec un plus grand nombre de patientes, seront encore nécessaires.