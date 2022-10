Cancer pédiatrique : une journée "sans souci" à Planckendael pour 250 enfants atteints par un cancer

La journée nationale du cancer de l'enfant vise à alléger la pression que ressentent les familles le temps d'une journée de détente et d'amusement. Les participants ont également l'opportunité de rencontrer des personnes traversant la même épreuve qu'eux.

Chaque année, en Belgique, un peu plus de 300 enfants âgés de zéro à 14 ans se voient diagnostiquer un cancer. Les cancers les plus fréquents chez les enfants sont la leucémie, les lymphomes et les tumeurs du système nerveux central. Ils représentent plus de la moitié de l'ensemble des cancers constatés chez les bambins. Heureusement, les taux de guérison augmentent un peu plus chaque année. En moyenne, 80% des enfants en guérissent, contre moins de 50% il y a un demi-siècle.