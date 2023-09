Cancer pédiatrique : "On a vraiment besoin de recherches spécifiques pour les enfants"

Le cancer est une maladie grave qui va sérieusement ralentir la vie, voire l’interrompre complètement pour un moment, parce que le traitement est hypertraumatisant, même si souvent les jeunes en guérissent. Il peut aussi laisser des séquelles, rappelle Delphine Heenen, administratrice et fondatrice de KickCancer, maman d’un enfant qui a connu un cancer.

"Et comme c’est rare et que ça touche une population à part, ce n’est pas rentable. Il n’y a pas d’intérêt commercial à développer des traitements. Et à peu près toute la recherche dans le domaine du cancer des jeunes de 0 à 35 ans est un travail académique, donc fait par les universités. C’est de la recherche qui est parfois, mais pas très souvent, financée par de l’argent public. Et puis, il faut vraiment une sensibilisation très spécifique pour qu’il y ait une attention au fait que l’on finance cette recherche-là".

Depuis 2007, plus de 150 nouvelles molécules contre le cancer ont été autorisées pour les adultes. Sur ce temps-là, seulement 9 l’ont été pour des cancers pédiatriques, dont 7 avaient été développées initialement pour les adultes.

"Il faut bien sûr pousser l’innovation des adultes vers les enfants […] Mais en réalité, maintenant, on a vraiment besoin de recherche que pour les enfants. De la recherche qui essaie vraiment de comprendre les cancers pédiatriques, comment ils fonctionnent, comment ils résistent, ce qui se passe vraiment au niveau moléculaire chez les enfants. Et il faut vraiment partir de là pour développer des thérapies spécifiques pour les cancers pédiatriques".