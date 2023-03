Cancer : ne confiez pas vos seins à n’importe qui !

Le KCE a donc voulu savoir s’il existait une relation entre le fait de consulter une clinique du sein agréée et la survie des patientes atteintes d’un cancer du sein invasif ; de même, s’il existait une relation entre le volume d’activité du site et la survie des patientes.

Le Centre a ainsi réalisé une importante étude, basée sur la prise en charge de 50.000 femmes atteintes d’un cancer du sein en Belgique. Il a puisé dans les données fournies par le Registre du Cancer. Il les a croisées et couplées aux données de facturation de l’assurance maladie, aux données des hôpitaux et aux données sur le statut vital.

Il a classé les résultats selon les types de cliniques et leur volume minimal de nouveaux diagnostics.

Les résultats sont sans appel : en 2018, une femme sur 5 a été traitée dans un centre non reconnu et a couru un risque de décès plus élevé qu’une autre femme traitée dans une clinique coordinatrice agréée. Plus le volume d’activité est faible, plus le risque de mortalité augmente.

Ce risque augmente de 30% lorsque les femmes atteintes d’un cancer du sein invasif sont traitées dans un site hospitalier sans agrément et non dans une clinique coordinatrice. Il augmente même de 44% lorsqu’elles sont traitées sur un site hospitalier à faible volume (moins de 60 nouveaux diagnostics par an). Dans un centre à volume moyen (de 60 à 125 nouveaux diagnostics par an), le risque de mortalité est accru de 30%, par rapport à la prise en charge dans un site à volume élevé (plus de 125/an).

Donc, "oui, ça compte", résume Sabine Stordeur, l’une des directrices scientifiques du KCE, pointant la relation entre l’agrément du site hospitalier et le risque de mortalité dans le cancer du sein.

Il en va de même pour la qualité des processus de soins : les sites sans agrément avaient, d’après l’enquête, de moins bons résultats que les cliniques coordinatrices, par exemple, en termes de communication du stade de la tumeur, de décision sur le fait d’ajouter de la chimiothérapie à la chirurgie, ou de décision sur le curage additionnel des ganglions lymphatiques.