Cancer et progrès de la médecine : 185.000 vies sauvées en 30 ans en Belgique

Reste évidemment l’arme du dépistage et de la prévention. En prévention, on estime que 40% des cancers sont évitables. Le sous-dépistage du cancer du col de l’utérus et un problème de santé publique en Belgique. On estime que 49% des femmes ne se soumettent pas à un frottis de dépistage régulier. Ce dépistage n’est pas obligatoire, il dépend de l’initiative de la patiente.

"L’objectif à atteindre est de 80%", précise le professeur Frédéric Kridelka, gynécologue au CHU de Liège, qui prédit une augmentation des cancers dans notre pays et qui invite à une méthode plus offensive. Un autotest urinaire à domicile permettrait également d’augmenter la prévention, dit-il. Une étude randomisée sera organisée par son équipe à ce sujet.

À titre de comparaison, en Australie, ce dépistage est organisé de façon systématique et fait chuter drastiquement l’incidence des cas de cancers du col de l’utérus.

En Belgique, 700 femmes déclenchent chaque année un cancer du col de l’utérus. La vaccination contre le HPV fait partie du dispositif de prévention.