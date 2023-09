Cancer et perte de cheveux : espoir envolé pour les patientes, le chapeau ne sera pas remboursé comme la perruque

De plus en plus de jeunes viennent frapper à la porte de Fabienne Delvigne : "Ces jeunes me disent on ne veut pas la perruque. On se sent déguisés, ce n’est pas nous, on ne veut pas de ça.' C’est comme si on les pénalisait en disant 'voilà, vous pouvez avoir un petit accessoire, un petit bonnet cancer à 25 euros'. Non, ce n’est pas ça qu’on veut. On a obtenu que les parlementaires soient sensibilisés à ça. Et puis maintenant, on reçoit ça !"

Cette décision pourrait-elle être corrigée et dans quel délai ? C'est ce qu'espère la créatrice qui cite cette phrase : " En temps normal, on porte en chapeau. Mais dans certaines circonstances, c'est le chapeau qui nous porte."