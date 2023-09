Cancer du sein : pour l’accompagnement adapté au retour au travail, "il y a encore énormément à faire en Wallonie"

Comme le souligne Juliette Berguet, de plus en plus, une prise de conscience se développe pour rencontrer la situation de ces personnes fragilisées après le cancer du sein qui concerne aussi les hommes dont 1% est impacté.

"J’aimerais qu’il y ait une prise en charge par rapport à la société […] J’aimerais être soutenue de manière structurelle […] Il devrait exister un fonds pour accompagner ces questions liées au retour au travail ainsi que celles liées au relationnel, à l’affectif, aux enfants, aux problèmes pécuniaires et d’autres. Il y a tellement de choses qui sont fracassées" raconte Juliette Berguet. Il existe certes certaines initiatives comme l’Institut Bordet qui vient juste de mettre en place des cellules d’accompagnement. Elle cite aussi Re- Source Delta Center qui est aussi selon elle une très bonne structure d’accompagnement.

Mais elle signale aussi quelques bémols : "Bordet et Re-Source sont à deux pôles géographiques de Bruxelles […] Avec la fatigue, les transports en commun, un système immunitaire très faible, je me rends compte que Bruxelles, capitale de l’Europe, est aussi Bruxelles la plus mal accompagnée pour accompagner ses enfants. Il y a énormément de choses qui se font en Flandre. En Wallonie, c’est l’hécatombe. Je fais du bénévolat à Bordet et je vois des gens qui arrivent du fin fond d’Ath, Paliseul […] On a une chance énorme d’avoir ces institutions, mais il y a encore énormément à faire".