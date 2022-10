Cancer du sein : les cosmétiques à la rescousse des peaux fragilisées.

Outre-Atlantique, la marque Ameōn mise sur la biotechnologie, entre nature et science, pour proposer des cosmétiques destinés à lutter contre les méfaits de certains traitements contre le cancer. Une crème hydratante contre le teint terne et la peau sèche et un sérum pour rétablir l'équilibre du microbiome de la peau et renforcer la barrière cutanée, comptent parmi les produits qui aideront les femmes à mieux vivre l'épreuve de la chimiothérapie et du cancer.

Doucement mais sûrement, l'industrie des cosmétiques voit son offre complétée par des soins et autres produits de beauté spécifiquement dédiés aux patientes atteintes d'un cancer. Des initiatives que l'on doit souvent à d'anciennes personnes touchées par la maladie mais qui pourraient à terme inciter des géants du secteur à élargir leur offre.