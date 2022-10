Cancer du sein : courir pour sensibiliser et honorer les 100.000 femmes touchées en Belgique

Un groupe de femmes s’échauffe dans la bonne humeur malgré l’humidité dominicale. En t-shirt blanc auquel sont accrochés des rubans roses, jupe colorée en tulle, la joyeuse bande baptisée "des anti-crabes" est prête à s’élancer dans cette course à pied. Certaines participantes ont eu le cancer, d’autres sont là par solidarité, et pour rendre hommage aux femmes à qui le cancer du sein n’a laissé aucune chance.

Marielle est très motivée : "On a tellement de connaissances qui ont le cancer, certaines sont encore là, d’autres ont disparu, et les rubans que je porte sur mon t-shirt portent le prénom d’une femme que je connais et qui est touchée par un cancer du sein." Brigitte est venue avec sa fille et des amies pour bouger et son message est plein d’espoir : "J’ai eu un cancer du sein il y a six ans, je suis guérie et toujours en vie".