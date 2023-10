Cancer du sein au masculin : il faut oser en parler

Le choc émotionnel à l’annonce de cette nouvelle, on le retrouve pareillement chez l’homme ou chez la femme qui souffre de cancer.

"Mais la différence, en tant qu’homme, c’est de ne pas se retrouver dans toute la communication, la publicité, les brochures, les propositions d’aide, et cette couleur rose qui s’adresse plus volontiers aux femmes", explique Florence Lewis, psychologue à l’Institut Jules Bordet.

Alors, comment réagissent les hommes ? Il y a d’abord chez beaucoup d’hommes une gêne, un embarras à parler de la maladie. Car comment en parler ? Quel mot utiliser, le terme sein ou glande mammaire ou poitrine ? Vient ensuite un grand souhait de comprendre, de chercher des informations.

Enfin, beaucoup d’hommes décrivent à la fois une perte de la masculinité, puisque c’est une maladie de femmes, et en même temps une forme de féminisation, puisqu’on parle de maladie hormonodépendante, d’hormonothérapie, des choses qui touchent plus particulièrement les femmes. "Et puis, le sein est aussi un symbole très fort de la féminité, de la maternité, de la sexualité chez les femmes en particulier".

Une aide psychologique est proposée au patient le plus tôt possible dans le parcours de la maladie, en fonction de leurs besoins et de leur envie : dans la phase de diagnostic, qui constitue un profond bouleversement, dans l’entrée dans les traitements et tous leurs effets secondaires, et puis dans l’après-traitement.

"Car pour beaucoup de patients, c’est un moment qui est difficile puisqu’on leur dit : c’est fini, vous pouvez retourner à la vie d’avant, c’est très bien, on est très content. Et en même temps, la vie d’avant n’est plus tout à fait la même et les difficultés peuvent rester présentes", souligne Florence Lewis.

Malheureusement, vu le peu d’hommes concernés par la maladie, il n’y a pas encore de groupes de parole pour eux, alors qu’ils sont demandeurs.