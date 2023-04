Cancer du pancréas en Belgique : le nombre de patients touchés a doublé en 15 ans

On ne peut malheureusement pas opérer tous les patients. 20% des patients seulement sont opérés, avec des prises en charge de plus en plus centrées sur le patient, grâce à des équipes multidisciplinaires. C’est la combinaison de ces différentes disciplines qui fonctionnent le mieux. Grâce à la biologie moléculaire, on peut également cibler les traitements adéquats. De manière générale, au plus tôt il est diagnostiqué, au mieux il sera pris en charge.

