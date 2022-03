Cancer des testicules : les graffitis de pénis utilisés pour sensibiliser les hommes

Une campagne marketing originale détourne les graffs de pénis qui pullulent dans nos rues pour sensibiliser les hommes au cancer des testicules.

Le cancer du testicule est le cancer le plus fréquent chez les hommes entre 15 et 35 ans, il tue une centaine de personnes par an dans le monde et, le plus souvent, des jeunes de moins de 45 ans.

Voyant tous ces tags de pénis et testicules dans sa ville, l’Institut national du cancer au Chili y a vu une opportunité : allier street art et prévention. Avec l’agence McCann Santiago, ils ont créé des autocollants représentant une main rouge qui palpe les organes génitaux, comme l'explique adobomagazine.

Le but ? Sensibiliser à l’autopalpation, pour détecter une anomalie aux testicules.