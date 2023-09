Cancer de la prostate : l'intérêt d'un diagnostic précoce

Traitement : des avancées majeures

La décision thérapeutique est prise en concertation avec le patient. Il peut s’agir de chirurgie – prostatectomie – de radiothérapie ou encore de chimiothérapie ou d’hormonothérapie : "On établit à quel type de cancer on a affaire ; faible risque, moyen ou avancé et on établit un traitement ciblé pour chacun d’entre eux", précise notre spécialiste.

Cependant, de nombreuses nouvelles voies de traitement se développent ces dernières années comme notamment la thérapie génique (ndlr. permet d’importer la copie d’un gène fonctionnel dans une cellule cible, éliminer ou réparer un gène altéré directement dans la cellule, modifier l’ARN pour obtenir une protéine fonctionnelle, ou encore détruire des cellules tumorales) ou encore la découverte de nouvelles molécules.

Le Dr Naudin ajoute et conclut : "Dans la robotique, on fait de nouvelles expériences avec un avatar, il sera renseigné sur les limites du cancer ou encore sur les risques que le chirurgien pourrait prendre en laissant un peu de cancer en place. Tout ça grâce à l’intelligence artificielle et la réalité augmentée. On va bénéficier d’environnements différents et profiter d’un tas d’informations dont on ne bénéficiait pas auparavant."

