Cancer de la peau : un Belge sur 5 y est confronté

Dans le cadre de sa nouvelle campagne de sensibilisation, la Fondation contre le cancer invite à vérifier l'indice de rayonnement UV du soleil et à prendre les mesures de protection nécessaires afin de réduire considérablement le risque de cancer de la peau. Le point avec Véronique Le Ray, directrice médicale et porte-parole de la Fondation contre le Cancer.

Chaque jour, plus de 100 diagnostics de cancer de la peau sont recensés en Belgique. Face à ce constat, la Fondation contre le Cancer lance une campagne de sensibilisation aux dangers des UV.

La nouvelle campagne annuelle, "Avant de me balader, je vérifie l'indice UV", incite la population à contrôler l'échelle d'intensité du soleil, avant toute activité à l'extérieur.

Concrètement, via le site internet www.uv-index.be ou via l'application gratuite SunSmart Global UV, il est possible de vérifier l'indice UV du lieu où l'on se trouve - lequel est calculé en fonction des données de l'Institut royal météorologique à Uccle - et d'être conseillé sur les règles à appliquer pour une bonne protection solaire.