Cancer de la peau : "le soleil est une bombe à retardement" !

En 1940, le risque pour un Belge de développer un mélanome durant sa vie était de 1 sur 1500. Aujourd’hui, il est d’un sur 55. De plus en plus de personnes souffrent d’une tumeur cutanée. La bonne nouvelle, c’est qu’à l’heure actuelle, on les détecte de plus en plus : "le fait de détecter des lésions beaucoup plus rapidement qu’avant permet de guérir plus de personnes" ajoute Dr Blouard. Le plus important est donc de se dépister, et se faire dépister.

Les risques d’une exposition au soleil sans protection