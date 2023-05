Cancer de l’ovaire, un cancer silencieux

Quand on annonce ce genre de nouvelle, c’est un monde qui s’écroule : "j’ai eu tous les sentiments qu’on peut avoir dans ce genre de situations. Mais j’ai fait face au diagnostic et à tout ce qui a suivi comme l’opération et le traitement " confie la patiente. Un traitement agressif et invasif qui combine chirurgie et chimiothérapie. "Parfois, la patiente est tellement fragilisée qu’on ne peut pas l’opérer tout de suite alors on donne d’abord de la chimio pour les rendre opérables" explique Mathieu Luycks, onco-gynécologue.

Deux ans après l’annonce du cancer, Fatima est aujourd’hui en rémission. Elle retrouve au fur et à mesure son ventre, mais elle ressent encore des difficultés suite à ce traitement intensif : "J’ai eu beaucoup de conséquences suite à la chimio. J’ai des vertiges, beaucoup de fatigue, on n’est plus comme avant."