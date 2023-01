Cancer : comment lutter contre les effets secondaires de la chimio ?

Quel effet secondaire, pour quelle solution ?

La toxicité est divisée en trois périodes : la toxicité immédiate (directement après la chimiothérapie), la toxicité qui arrive quelques jours après le début du traitement, et la toxicité chronique (qui arrive à plus long terme). Pour la plupart de ces toxicités, il existe des moyens d’alléger les symptômes. Pour les symptômes de toxicité aiguë (qui surviennent directement après le traitement), voici quelques solutions :

Chute des globules blancs (risque d’infection), chute de globules rouges (risque de grande fatigue) et chute des plaquettes ;

​​​​​​​Solution : pour éviter la chute des globules blancs et donc, limiter le risque d’infection, il existe un produit à injecter. Ce produit permet une récupération plus rapide. "De cette façon, on réduit significativement le risque d’infection" insiste le Pr Ahmad Awada. Ces médicaments stimulent la cellule souche qui est à la base de la fabrication des globules blancs.

Inflammations des muqueuses, comme dans la bouche par exemple

Solution : il y a deux moyens de traiter et de prévenir ces inflammations. Les bains de bouche : le malade doit en faire trois à cinq fois par jour. Ou encore, la technique du Laser Athermique, qui peut prévenir et même traiter les aphtes lors d’une chimiothérapie.

Nausées et vomissements ;

​​​​​​​​​​​​​​Solution : il existe de bons traitements pour réduire les nausées et les vomissements, grâce notamment à certains médicaments. Si on donne les bons médicaments au bon moment, seuls 10% des malades seront touchés par ces nausées et ces vomissements.

Chute des cheveux ;

Solution : malheureusement, il n’existe pas encore de solution miracle pour prévenir la chute des cheveux. On peut cependant réduire le risque en utilisant un casque réfrigérant. Il s’agit d’une technique qui consiste à diminuer la circulation du médicament de la chimiothérapie au niveau du cuir chevelu. Pour les chimiothérapies administrées en courte période, cette technique peut aider. Par contre, ce casque n’est pas possible pour les traitements plus longs.​​​​​​​