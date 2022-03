Cancer colorectal : 90% de guérison en cas de détection précoce

Le cancer colorectal fait partie des 3 cancers les plus fréquents en Belgique. Il touche par année 8000 personnes et provoque plus de 2500 décès par année. C’est le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme, et le premier chez l’homme. Heureusement, il existe des tests de dépistage, qui peuvent sauver des vies ! Plus d’explications avec le Dr Anne Boucquiau, Directrice médicale et porte-parole de la Fondation contre le cancer.