Canada: un prêtre inculpé un demi-siècle après une agression dans un pensionnat pour autochtones

Comme dans de nombreux autres pensionnats, les anciens élèves de Fort Alexander avaient rapporté devant une commission, il y a quelques années, y avoir été victimes de mauvais traitements (punitions, privation de nourriture…).

Et certains avaient dénoncé les abus sexuels qu’ils avaient subis. Le pensionnat a été ouvert en 1905 et a fermé ses portes en 1970. Entre la fin du 19e siècle et les années 1990, quelque 150.000 enfants autochtones ont été enrôlés de force dans plus de 130 pensionnats à travers le pays, où ils ont été coupés de leur famille, de leur langue et de leur culture, et où ils ont été victimes d’abus.