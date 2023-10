Canada : un Premier ministre autochtone élu à la tête de la province du Manitoba, une première

La province du Manitoba, au centre du Canada, a marqué l’histoire mardi en élisant Wab Kinew au poste de Premier ministre, faisant de lui le premier politicien issu d’une Première Nation élu à la tête d’un gouvernement provincial.

Le chef du parti néodémocrate (NPD) passe ainsi au pouvoir avec un gouvernement majoritaire. "C’est une grande victoire pour nous tous au Manitoba", a lancé Wab Kinew face à des partisans survoltés réunis à Winnipeg. "Le Manitoba a fait quelque chose de plus progressiste que n’importe laquelle de ces grandes villes" qui "nous regardent de haut", a-t-il ajouté avant d’encourager les jeunes avec les mots inspirants de son père en ojibwé, une langue autochtone : "Fixez-vous un objectif, vos rêves deviendront réalité". Au Canada, les peuples autochtones forment trois groupes distincts : les Premières Nations, les Inuits et les Métis, ces personnes d’ascendance à la fois autochtone et européenne.

Les Premières Nations au Canada n’ont eu le droit de vote qu’à compter de 1960. Le Manitoba, où environ un électeur sur cinq est autochtone (18% de la population provinciale), a été dirigé par un Premier ministre métis à la fin des années 1800, mais Wab Kinew est devenu mardi le premier issu d’une Première Nation à accéder à ce niveau politique.

Originaire de la Première Nation ojibwée d’Onigaming, dans le Nord de l’Ontario, Wab Kinew est un ancien journaliste et auteur, père de trois garçons. Selon Félix Mathieu, professeur de l’Université du Manitoba, l’élection d’un Premier ministre autochtone dans une province canadienne va changer l’approche du gouvernement vis-à-vis de la réconciliation avec les peuples autochtones. L’Assemblée des Chefs du Manitoba a ainsi qualifié cette élection de "puissante affirmation de l’inclusion accrue" des Premières nations "dans le paysage politique manitobain".