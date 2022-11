Canada : Trudeau défend son recours à une loi d'urgence pour mettre fin à la récente crise des camionneurs

La tension est montée d'un cran lorsque des contre-manifestations sont apparues, avec "des grands-mères qui se tenaient dans des rues résidentielles contre d'énormes camions", a raconté le Premier ministre, faisant craindre que les Canadiens ne prennent eux-mêmes les choses en main.

S'étaient ajoutés à l'occupation du centre de la capitale d'autres rassemblements dans tout le pays, bloquant des corridors commerciaux, notamment le passage frontalier international le plus fréquenté d'Amérique du Nord.

"On voyait les choses s'aggraver, les choses nous échappaient", a confié Justin Trudeau, ajoutant que le plan avancé par la police "n'en était pas un du tout" et que ses conseillers et "son opinion personnelle étaient que (...) nous devions faire quelque chose pour assurer la sécurité des Canadiens".

"Je suis absolument serein et convaincu d'avoir fait le bon choix", a-t-il conclu avant d'être interrogé par les autres parties impliquées dans l'enquête face à un public - composé de nombreux camionneurs - qui a dû être rappelé à l'ordre par le juge pour ses réactions "déplacées".