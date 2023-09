Canada : pour protéger les forêts du Québec, des propriétaires cèdent leurs terres à des organismes de conservation

Soucieuse de conserver cet écosystème, La Fiducie de Conservation des Écosystèmes de Lanaudière a déployé beaucoup d’efforts pour acquérir et conserver quelques hectares boisés de la forêt de Lanaudière, dans la municipalité de Saint-Thomas, où pousse une variété rare d’orme liège, un arbuste en voie de disparition dans le sud du Québec. Michel Leboeuf, directeur de la Fiducie et biologiste : "Comme on n’achète pas de terrains comme tels, il a fallu que l’on soit créatif. On est allés chercher des sommes d’argent qui venaient du gouvernement du Québec. Des donateurs privés ont aussi contribué. Le propriétaire voulait que la forêt reste dans son état qui est magnifique avec des fleurs et des parterres que l’on voit de moins en moins. Il a accepté de baisser son prix".

La forêt de presque 88 hectares des Deux Frères vient de rejoindre ces morceaux de nature bien à l’abri des développeurs et des coupeurs d’arbres. Cette région connaît une véritable flambée des prix. Des propriétaires peuvent vendre leur terrain à bons prix pour la construction de lotissements de maisons à la campagne.

Un des donateurs, Jean Bari, avocat en droit environnemental qui cherche à mettre son territoire à l’abri, témoigne : "Il y a un très beau lac avec des truites mouchetées, des ours et des espèces menacées. Pour s’assurer qu’il existe encore des milieux naturels dans vingt ou quarante ans, dans le Sud du Québec, en tant que propriétaire, on peut céder notre terre à des organismes de conservation […] Le gouvernement veut créer des aires protégées dans le grand Nord, là où il y a très peu de gens qui habitent, moins de propriétaires privés et de droits miniers et hydrauliques qui ont été concédés. Alors il fallait agir à la mesure de nos moyens. Une façon de militer pour l’environnement est de convaincre le plus de personnes possibles dans mon entourage, en commençant par mes voisins. Si on ne fait rien, nos enfants auront peut-être des sous, mais pas d’endroits pour aller se baigner ou aller pêcher une truite sauvage".

Protéger les terrains ne signifie pas les interdire aux humains, mais s’assurer que les activités qui s’y passent ne nuisent pas à leur conservation. Des organismes implantés dans les principales régions du Québec achètent ou reçoivent des portions forestières écologiquement intéressantes pour les protéger de la construction immobilière ou de l’exploitation des ressources naturelles. C’est un engagement qui est sanctionné par un acte signé chez un notaire et qui permet de préserver de riches écosystèmes. Ce mouvement est en pleine expansion.