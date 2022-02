Canada : où est le Premier ministre Justin Trudeau pendant que des camionneurs occupent Ottawa ?

Selon un article mis à jour lundi soir par LaPresse.ca, Justin Trudeau se trouvait dans sa résidence secondaire du Lac Mousseau, située à 26 km du Parlement d’Ottawa, "où on l’avait envoyé en fin de semaine pour des raisons de sécurité".

"Cette propriété de 5,4 hectares comprend quelques bâtiments secondaires et deux bâtiments principaux, soit la maison principale et la maison du gardien. Elle sert aux fonctions officielles et privées, et compte des bâtiments se prêtent aux affaires officielles et à l’accueil des invités de l’État", détaille un site officiel canadien.

Signalons que c’est aussi là que le Premier ministre s’était rendu en avril 2020, en pleine première vague de Coronavirus. Un déplacement qui avait suscité de nombreuses réactions à l’époque puisqu’il était alors demandé aux Canadiens de rester chez eux pour limiter la propagation du Covid-19.