Canada : les incendies sont toujours plus nombreux, une pompière est décédée

Une sapeuse-pompière de l’ouest du Canada est décédée jeudi sur le terrain lors d’une intervention contre l’un des mégafeux qui ravagent le pays depuis des semaines, a annoncé son syndicat dans la nuit de jeudi à vendredi.

Il s’agit du premier décès sur le terrain depuis le début de la saison historique que connaît le Canada, où plus de 900 incendies sont actifs actuellement et plus de 570 hors de contrôle. "C’est avec le cœur lourd que notre syndicat pleure la perte d’un membre de notre famille qui a perdu la vie aujourd’hui en combattant un feu de forêt à l’extérieur de Revelstoke", en Colombie-Britannique, a expliqué le syndicat BCGEU. Dans le pays, le nombre d’incendies ne cesse d’augmenter et particulièrement dans l’ouest du Canada, où en quelques jours plusieurs centaines de départs de feux ont été recensés, déclenchés par des orages.

La Colombie-Britannique, qui a récemment ordonné de nouvelles évacuations, a demandé l’aide de 1000 pompiers internationaux supplémentaires. Mais "il est très difficile d’obtenir des capacités supplémentaires de lutte contre les incendies", a expliqué jeudi Cliff Chapman, porte-parole du service des incendies de la Colombie-Britannique. Avec 9,6 millions d’hectares déjà brûlés sur l’ensemble du pays, ce qui représente plus de 11 fois la moyenne de la dernière décennie, le record annuel absolu datant de 1989 a déjà été largement dépassé.

Les deux côtés du pays brûlent en même temps cette année. Certaines provinces peu habituées aux incendies sont aussi touchées. L’un des feux de forêt dans le nord du Québec a brûlé à lui seul plus d’un million d’hectares.