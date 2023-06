Canada : le tout premier train à hydrogène mis en circulation sur le continent américain

Après l’Allemagne ou encore l’Italie, les trains à hydrogène d’Alstom s’exportent en Amérique du Nord.

Un premier train de passagers zéro émission alimenté par de l’hydrogène vert, le Coradia iLint, vient d’être inauguré au Canada, sur le réseau de Charlevoix (Québec), au cœur d’une réserve classée de l’UNESCO, le train à hydrogène étant une alternative écologique aux trains diesel. Il doit y rouler tout l’été. Cette première expérimentation doit permettre à Alstom et à ses partenaires d’évaluer les étapes nécessaires pour développer ce type de transport à la fois au Canada et aux États-Unis.

Il s’agit en tout cas d’une première au Canada et sur le continent américain, pilotée par Alstom et soutenue par le Gouvernement du Québec. Le train, qui peut accueillir plus d’une centaine de voyageurs, relie le parc de la Chute-Montmorency à Québec à Baie-Saint-Paul, soit un parcours d’environ 90 kilomètres au cœur de la réserve de Charlevoix, le long du fleuve Saint-Laurent. Il s’agit d’un cadre idéal pour le Coradia iLint, un train alimenté par de l’hydrogène vert produit à Québec.