Canada : la police évacue des manifestants anti mesures sanitaires d’un pont frontalier aux Etats-Unis, la foule arrive à Ottawa

Selon un sondage, un tiers des Canadiens soutiennent le mouvement et 44% des personnes vaccinées comprennent "la cause et les frustrations véhiculées par les protestataires".

Depuis le début du mouvement, plusieurs provinces canadiennes du centre ont annoncé l’abandon du passeport vaccinal et du masque dans les prochaines semaines. Mais ce n’est pas le cas des deux provinces plus peuplées du pays : l’Ontario, épicentre de la contestation et le Québec.

Manifestation à Paris

A Paris, une partie des milliers d’opposants au pass vaccinal a réussi samedi à atteindre les Champs-Élysées, déclenchant rapidement l’intervention des forces de l’ordre pour les disperser, et s’est mêlée aux manifestations anti-pass autorisées.

Rassemblement hétéroclite d’opposants au président Emmanuel Macron, au pass vaccinal et de "gilets jaunes", ceux qui se font appeler "convois de la liberté" se sont constitués sur le modèle de la mobilisation canadienne.

Les forces de l’ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants qui s’étaient donné rendez-vous sur les Champs-Elysées.

A La Haye, les manifestants venus en convois de tous les Pays-Bas bloquaient le centre de la capitale, où ils sont déterminés à rester malgré les appels des forces de l’ordre à quitter les lieux.