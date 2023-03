Canada : Justin Trudeau lance des enquêtes sur les ingérences chinoises dans les deux dernières élections fédérales

Le Premier ministre a également chargé les députés et sénateurs membres du comité parlementaire sur la sécurité nationale et le renseignement de lancer une nouvelle enquête spécialisée sur les ingérences étrangères dans les élections. Le comité avait déjà présenté un rapport sur le sujet en 2019, appelant le gouvernement à en faire davantage.

Toute attaque ou tentative d’attaque contre notre démocratie est inacceptable

De son côté, l’organe chargé de surveiller les services de renseignement canadiens a été appelé à examiner la façon dont les organismes de sécurité nationale du Canada ont géré la menace d’ingérence lors des élections. "Toute attaque ou tentative d’attaque contre notre démocratie est inacceptable", a déclaré Justin Trudeau, soulignant que "le gouvernement chinois et d’autres régimes comme l’Iran et la Russie ont tenté de s’ingérer non seulement dans notre démocratie, mais dans notre pays en général". "Ce problème n’est pas nouveau", a-t-il ajouté.