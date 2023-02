Canada : faute de glace, la plus grande patinoire du monde reste fermée.

C'est l'un des lieux emblématiques du Canada. Pourtant le canal Rideau, la plus grande patinoire du monde et patrimoine mondial de l'Unesco, risque pour la première fois de son histoire de ne pas pouvoir ouvrir. En cause : un hiver bien trop doux.

Avec des températures anormalement hautes en décembre et janvier, parfois à peine négatives, Ottawa devrait enregistrer son troisième hiver le plus chaud, rapportent les autorités. Bien que le nord-est des États-Unis et l’est du Canada soumis à un froid polaire qualifié d'"épique" et que le Québec connaît ses températures les plus basses en 29 ans, Ottawa continue de vivre un hiver "plutôt chaud".