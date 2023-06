Canada : face aux sécheresses récurrentes et sous la menace des grands incendies, le monde agricole cherche des solutions

Planter plus tôt, conserver la neige, utiliser des graines plus résistantes à la chaleur… Les agriculteurs canadiens tâtonnent, à la recherche de solutions face aux sécheresses récurrentes, tout en restant conscients de leur marge de manœuvre limitée.

Accroupi au milieu de l’un de ses immenses champs au cœur de l’Alberta, dans l’Ouest canadien, Ian Chitwood observe les petites pousses de canola (colza OGM canadien), qui viennent de sortir de terre en ce mois de mai, entre les longs sillons de terre noire.

Pour l’homme au large sourire et aux grandes lunettes noires, le combat contre la chaleur se joue en amont, "lors de la mise en sol des graines".

En les plantant plus tôt dans la saison, il cherche à "déplacer la fenêtre de floraison", durant laquelle la plante est la plus vulnérable, et ainsi la "protéger des chaudes journées de juin".