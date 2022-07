Canada : deux morts dans des fusillades près de Vancouver, le tireur abattu

Deux personnes ont été tuées et deux autres blessées dans une série de fusillades lundi matin dans une ville de l'ouest du Canada, selon la police, qui a abattu le tireur.

"Je peux confirmer que quatre personnes se sont faites tirer dessus par ce que l'on pense être un tireur isolé", a déclaré le chef de police de la ville de Langley, Ghalib Bhayani, lors d'une conférence de presse. Deux n'ont pas survécu, a-t-il poursuivi, et une femme blessée se trouve dans "un état critique". Le suspect a été abattu par les forces de l'ordre.

"L'identification des victimes et du suspect est en cours et nous essayons d'évaluer le lien entre eux", a ajouté la police, qui refuse de révéler l'identité des personnes.

Selon les médias canadiens, l'homme pourrait avoir visé des sans-abri. La police "cherche à déterminer si (les victimes) étaient bel et bien sans-abri", mais n'est pas encore en mesure de le confirmer, a déclaré David Lee, de la brigade d'enquête sur les homicides.

Message d'alerte

Un message d'alerte avait été diffusé, vers 06H15 locales (15H15 HB) auprès de la population, mentionnant "plusieurs scènes de crime dans le centre-ville de Langley", ville de 130.000 habitants située à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Vancouver, en Colombie-Britannique.

Les autorités indiquaient dans ce message avoir eu une "interaction avec un suspect sans savoir pour le moment si d'autres étaient impliqués".

Une deuxième alerte avait été envoyée une heure plus tard, expliquant que le suspect "n'était plus une menace" et demandant à nouveau à la population de se tenir à l'écart.

Le message d'alerte initial décrivait un homme caucasien, aux cheveux foncés, vêtu d'une combinaison marron et d'un tee-shirt bleu et vert avec un logo rouge sur la manche droite.