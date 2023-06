Canada : des patrouilles citoyennes essaient de défendre les ours noirs

De nombreuses voitures et plus aucune place de parking témoignent d’une population croissante en visite ou en résidence dans ce parc régional. Un lotissement de luxe est en cours de construction dans la forêt un peu plus loin. Une maman ours avec deux oursons ont été aperçus tôt le matin par Keith, un autre citoyen qui donne de son temps pour sauver des ours. Des traces sont repérées.

Alexis Gascon et Brian Nawyn les suivent puis découvrent une poubelle renversée. L’oursonne fouille les poubelles et semble stressée. Elle monte ensuite sur le toit d’une maison en grognant pour signifier de la laisser tranquille : "Si on croise un ours, il faut s’arrêter et parler doucement. S’il vient vers toi, il faut reculer lentement sans tourner le dos. En patrouillant, on leur dit 'dégage' ou on klaxonne pour l’effrayer".