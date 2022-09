Canada : découverte d’un fossile de dinosaure qui pourrait être un squelette complet avec de la peau fossilisée

Les hadrosaures avaient un "bec de canard", ils étaient herbivores, vivaient à la fin du Crétacé (il y a entre 65 et 75 millions d’années), mesuraient 7 mètres et pesaient entre deux et quatre tonnes.

Les archéologues espèrent trouver plus de peau et peut-être même des organes internes dans ce squelette extrêmement rare mais il faudra probablement plusieurs mois pour creuser et dégager le squelette.