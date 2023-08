Canada : cinq millions d’abeilles font le buzz

Tous les apiculteurs de la région ont été appelés en renfort. Une douzaine d’entre eux a répondu à l’appel, et heureusement plus de peur que de mal : personne n’a été blessé. "Ce n’est généralement jamais une bonne nouvelle lorsque vous recevez un appel de la police, remarque Luc Peters, un des apiculteurs. Je suis juste content qu’aucun humain n’ait été blessé dans cette situation. Les abeilles communiquent par l’odorat, par la vue, et tout ça. Elles vont donc commencer à communiquer de cette manière et trouver leur chemin pour rentrer chez elles. Le plus tôt possible, j’espère."

En attendant le retour à la ruche, les piétons gardent leurs distances… et les voitures roulent fenêtres fermées.