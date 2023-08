Canada, Allemagne, Brésil éliminés, la qualification du Maroc : une phase de poules surprenante

Le Canada, le Brésil et l’Allemagne ont vécu la même désillusion : une élimination peu glorieuse dès la phase de groupes. Pour des nations qui devaient jouer un rôle dans la compétition, la pilule a du mal à passer.

Pour le Brésil, tout avait pourtant bien commencé avec une large victoire 4-0 face au Panama, avec notamment un magnifique but inscrit par Beatriz Zaneratto João au terme d’une superbe action collective. Les choses se sont ensuite corsées pour les Canarinhas, qui se sont inclinées face à une équipe de France déjà dos au mur après son partage inaugural face à la Jamaïque. Il restait alors un match face à la Jamaïque aux équipières de la légende Marta pour accrocher un ticket pour les huitièmes de finale. Mais le Brésil ne parvient pas à faire mieux qu’un triste partage et termine troisième de sa poule, derrière la France et la Jamaïque. Pour son sixième et dernier Mondial, Marta, la meilleure buteuse de l’histoire de la Coupe du monde, quitte donc la compétition avec un goût de trop peu.

Même son de cloche du côté de l’Allemagne. Outsider annoncé, voire favori pour certains, les équipières d’Alexandra Popp disent déjà au revoir à la Coupe du monde. Pourtant, comme le Brésil, l’Allemagne avait commencé son Mondial par une gifle infligée au Maroc (6-0) pour la première en Coupe du monde des Lionnes de l’Atlas. Mais c’est par la suite que les choses ont coincé. Une défaite à la 97e face à la surprenante Colombie (1-2) et sa jeune pépite Linda Caicedo, 18 ans, et les Allemandes se sont retrouvées dans une position délicate pour la dernière journée. Mais face à la Corée du Sud, l’Allemagne ne parvient pas à trouver la solution et doit se contenter d’un partage (1-1). Un partage qui aurait pu s’avérer suffisant pour rejoindre les huitièmes de finale, mais dans l’autre match, le Maroc surprend la Colombie et élimine donc les Allemandes, qui les avaient pourtant battues 6-0 lors du premier match de ce groupe H.

Troisième grosse surprise, l’élimination du Canada, nation réputée dans le football féminin. Placées dans le groupe d’un des pays hôtes, l’Australie, avec le Nigéria et l’Irlande, les Canadiennes avaient sans doute flairé le piège. Un partage (0-0) face au Nigéria, une victoire (2-1) face à l’Irlandes, les choses avait plutôt bien commencé pour les Canadiennes. Mais pour son dernier match du groupe B, le Canada est opposé à l’Australie, qui doit absolument s’imposer pour se qualifier. Devant leur public, les Matildas font le travail et étrillent les championnes olympiques (0-4). Avec 4 points, les Canadiennes terminent troisièmes et sont éliminées.

L’Italie était un cran en dessous de ces trois nations, mais faisant tout de même partie des équipes que l’on pensait retrouver en huitième de finale, et même peut-être un petit peu plus loin. Ce ne sera pas le cas, puisque les Italiennes sont également éliminées. Après avoir remporté son premier match face à l’Argentine dans les derniers instants (1-0), l’Italie a sombré face à la Suède (0-5). Lors de leur dernier match de poule, les Italiennes ont longtemps eu leur qualification en main, mais ont concédé un but à la 92e face à l’Afrique du Sud, synonyme de défaite (2-3) et d’élimination.