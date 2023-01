L’année dernière, 93 tombes anonymes avaient été découvertes aux abords de la même propriété. Depuis un an et demi, plus de 1300 tombes d’enfants ont été retrouvées près d’institutions où étaient enrôlés de force les enfants autochtones, provoquant une onde de choc dans le pays et une prise de conscience nationale du sombre passé colonial.

Entre la fin du XIXe siècle et les années 1990, quelque 150.000 enfants autochtones ont été embrigadés de force dans 139 pensionnats à travers le pays, où ils ont été coupés de leur famille, de leur langue et de leur culture. Ils y ont été victimes de violences, notamment sexuelles, et ont souffert de la faim et de maladies. Des milliers n’en sont jamais revenus.