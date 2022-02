Canada : 54 tombes anonymes découvertes près d’un ancien pensionnat pour autochtones

Une communauté autochtone du centre du Canada a annoncé mardi la découverte de 54 tombes anonymes sur le site d’un ancien pensionnat, plusieurs mois après des découvertes similaires ailleurs, qui avaient provoqué une onde de choc dans le pays l’an passé.

Au total, 42 tombes ont été retrouvées près du site de l’ancien pensionnat pour autochtones de Fort Pelly et les 12 autres près de celui de St Philip’s, a expliqué Ted Quewezance, responsable des recherches, au bord des larmes lors d’une conférence de presse.

"Les Canadiens ne peuvent pas croire qu’un être humain a pu traiter d’autres êtres humains, en particulier des enfants, de la manière dont nous avons été traités", a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse organisée par la Première Nation de Keeseekoose, dans la province de Saskatchewan, au centre du pays.

Ces pensionnats, tous deux gérés par l’Église catholique, ont respectivement été ouverts de 1928 à 1969, et de 1905 à 1913.

Portant une coiffe traditionnelle, Lee Kitchemonia, le chef de la communauté, a affirmé que c’était une "épreuve de découvrir qu’il y a des tombes anonymes là où nous conduisons et marchons tous les jours".

"Il s’agit peut-être d’enfants assassinés et cachés. Nous n’avons pas les réponses", a-t-il poursuivi, disant vouloir obtenir les documents et les archives pour savoir "ce qu’il s’est passé" et "à qui appartiennent ces tombes".

"Nous savions que d’autres Premières Nations en Saskatchewan trouveraient des tombes anonymes et subiraient le même choc et désespoir", a réagi le Premier ministre de la province sur Facebook. "Aujourd’hui et à chaque jour, la Saskatchewan pleure avec vous".