Can’t help fallin’ in love with you : Quand Elvis Presley s’inspire de Martini, compositeur oublié du XVIIIe siècle

Ces deux voix, ce sont celles de Brigitte Bardot et Guy Marchand qui chantaient " Plaisir d’amour " en 1971 dans le film " Boulevard du Rhum " de Robert Enrico.

En 1961, Elvis Presley doit enregistrer une chanson pour le film Blue Hawaii (Sous le ciel bleu de Hawaï) de Norman Taurog et Elvis Presley choisit une variante en anglais de " Plaisir d’amour " ? Une chanson qu’on connaît tous aujourd’hui sous le titre de " Can’t help falling in love with you ".

Et là aussi, le titre connaît un grand succès. Dès 1962, des artistes tels que Julio Iglesias, Bruce Springsteen, Klaus Nomi ou encore Pearl Jam s’emparent de " Can’t help falling in love with you ".

Suivront des dizaines et des dizaines de versions parmi lesquelles on peut citer celles de : Bob Dylan, Andrea Bocceli, Chris Isaak, Bon Jovi, Céline Dion (eh oui, encore elle) ou même Ed Sheeran.

Et même une dernière reprise. Peut-être la plus surprenante. Celle de U2 en 1993.