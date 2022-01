CAN : Sauvé par Mané, le Sénégal émerge face à… 9 Capverdiens et se qualifie pour les quarts

Symbolique aussi que ce soit l’inévitable Sadio Mané qui soit venu offrir un but crucial à son pays, se montrant plus incisif que la défense cap-verdienne pour profiter d’un ballon qui traînait et canarder le cuir sous la transversale adverse.

À 11 contre… 9 après une nouvelle exclusion capverdienne (celle du gardien Vozinha après un tête contre tête avec Mané), les Sénégalais se sont contentés de gérer avant de planter le but du K.O dans les tous derniers instants grâce à Bamba Dieng.

2-0 score final donc, face à 9 Capverdiens, les Lions ont fait le job et filent donc vers les quarts. Ils y affronteront le vainqueur entre le Mali et la Guinée Equatoriale.