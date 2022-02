CAN : Le Sénégal émerge face au Burkina Faso et accède à la finale, Koffi sort sur civière

Les Lions de la Teranga, en quête d'un premier sacre continental après deux finales perdues, en 2002 et 2019, défieront dimanche à Yaoundé le vainqueur du duel entre le Cameroun, pays hôte de cette 33e édition de la CAN, et l'Egypte, qui s'affronteront jeudi dans la seconde demie.

Il s'agira de la troisième finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour le Sénégal au XXIe siècle (2002, 2019 et donc 2021).