CAN : Le Mali, la Gambie et la Tunisie filent sans surprise en huitièmes de finale

Jeudi soir, dans le groupe F, se disputaient les deux derniers matchs de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des Nations. Trois équipes étaient presque assurées de la qualification, et le Mali s'est offert la 1re place en venant à bout de la Mauritanie (2-0). La Gambie a battu la Tunisie 1-0, mais les deux adversaires du jour s'en vont eux aussi vers le prochain tour.

La Mauritanie n'est pas parvenue à marquer son premier but ni à empocher son premier point face au Mali, qui pouvait prétendre à la 1re place en faisant un meilleur résultat que la Gambie. Les Maliens ont fait le travail, en ouvrant le score dès l'entame via Massadio Haidara (2e), puis en doublant leur avance en début de deuxième mi-temps sur un pénalty transformé par Ibrahima Koné (49e), scellant le score final et la victoire malienne.

Dans l'autre rencontre, la Tunisie et la Gambie pouvaient se contenter d'un nul pour assurer leur qualification. Seifeddine Jaziri a manqué une occasion en or d'offrir l'avantage aux siens en voyant son pénalty arrêté par Baboucarr Gaye dans les arrêts de jeu de la première mi-temps (45e+2), peu avant que son coéquipier Farouk Ben Mustapha, gardien réserviste, ne soit exclu par l'arbitre. C'est finalement Ablie Jallow, qui évolue au RFC Seraing, qui a arraché la victoire pour la Gambie dans le temps additionnel de la deuxième période (90e+3), alors qu'il était monté au jeu à la mi-temps;

Le but de Jallow n'a pas eu d'impact sur le classement pour autant, puisque le Mali précède la Gambie au classement avec un meilleur goal average, les deux équipes ayant 7 points chacune. La Tunisie est 3e avec 3 points et empoche également la qualification puisqu'elle fait partie des meilleurs troisièmes. La Mauritanie échoue à la dernière place, sans le moindre point ni le moindre but.

En huitièmes de finale, le Mali affrontera la Guinée équatoriale alors que la Gambie sera opposée à la Guinée. La Tunisie s'en ira elle défier les Super Eagles nigérians.