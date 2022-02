CAN : l’Egypte élimine le Cameroun aux tirs au but et rejoint le Sénégal en finale

Quel match ! Au terme d’une rencontre très indécise, l’Egypte s’est imposé aux tirs au but (0-0, 1-3) dans une ambiance irrespirable face au Cameroun, le pays organisateur, et accède donc à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2021. Les Pharaons de Mohamed Salah affronteront le Sénégal de Sadio Mané, un autre Reds, ce dimanche à Yaoundé.

Les Lions indomptables peuvent avoir des regrets. Plus dangereux que les Egyptiens, les Camerounais ont touché la barre d’Abou Gabal à deux reprises : le Gantois Ngadeu d’abord sur corner (18’), puis le Malinois Gouet d’une frappe surpuissante des 30 mètres (70’).

Entre-temps, les timides Pharaons ont tout de même eu une énorme opportunité via Salah mais le talentueux gardien Onana a pris le dessus sur la star égyptienne (56’).

Éreintées, les deux équipes, trop brouillonnes, se sont finalement départagées aux tirs au but après des prolongations sans le moindre but. Et c’est l’Egypte et son gardien Abou Gabal qui se sont montrés les meilleurs à ce jeu. Une fin très cruelle pour les Camerounais qui ne remporteront donc pas un sixième trophée alors que les Egyptiens auront l’opportunité d’accroître leur domination en arrachant une huitième victoire à la CAN.