CAN : l’Algérie, championne d’Afrique en titre, éliminée dès la phase de groupes

L’Algérie, tenante du titre, a été éliminée dès le premier tour de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) après sa défaite contre la Côte d’Ivoire (3-1), jeudi à Douala. Les buts ivoiriens ont été inscrits par Frank Kessie (22'), Ibrahim Sangaré (39') et Nicolas Pepe (54'). Le seul but des Algériens dans ce tournoi porte la signature de Sofiane Bendebka (73'). Cette élimination dès le premier stade de la compétition constitue une très grosse déception pour Les Fennecs et toute une nation!

Déjà tenue en échec par la Sierra Leone (0-0) puis battue par la Guinée équatoriale (1-0), l’Algérie termine dernière du groupe E de la CAN avec un seul point au compteur.