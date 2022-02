CAN : Gabaski, de deuxième gardien égyptien à héros national

Toutefois, l'histoire n'est pas finie pour Gabaski. Alors que toute l'Egypte pense que le tournoi est fini pour lui, il reprend sa place dans les cages égyptiennes, lors du coup d'envoi face au Cameroun. Aucun but n'est marqué dans le temps réglementaire et cette fois-ci, il joue entièrement les prolongations. 0-0 au bout des 2 heures de match. Comme lors du huitième de finale, il doit faire face, avec son équipe, à la terrible épreuve des tirs au buts. Et là encore, il brille de mille feux. Gabaski sort les tentatives d'Harold Moukoudi et de James Lea Siliki. Clinton Njie se rate ensuite totalement en tirant à côté, les Egyptiens peuvent exulter.

Mais quel est son secret ? Gabaski colle en fait des petites antisèches sur ses bouteilles d’eau afin de se souvenir des habitudes de frappe de ses adversaires. Une méthode efficace au vu des 3 tirs au but arrêtés en l'espace de deux matches. Avec seulement 3 matchs joués pour sa sélection avant la CAN, le peu expérimenté Gabaski s'est mué en héros pour sa nation. Nul doute qu'il sera de nouveau de la partie en finale. A la seule différence que cette fois-ci, le Sénégal est prévenu.