CAN, Burkina Faso - Sénégal en 1/2 finale : 0-0 (DIRECT commenté)

Une chose est sûre : il y aura un pays d'Afrique subsaharienne en finale de la CAN ! Le Sénégal, finaliste malheureux en 2019, va-t-il décrocher une revanche ? Ou le Burkina Faso fera-t-il voler en éclats les rêves de titre sénégalais ?

C'est la troisième fois sur les quatre dernières éditions que les Étalons burkinabés sont en demi-finale du tournoi africain. En 2013 et 2017, cela s'est joué aux tirs au but, avec tout d'abord une qualification face au Ghana (avant une défaite 1-0 en finale contre le Nigeria) puis une élimination par l'Egypte de Mo Salah il y a cinq ans (mais le Burkina Faso avait ensuite pris la troisième place du tournoi 2017 en battant le Ghana, là encore). Et si le Burkina Faso peut compter sur son buteur Bertrand Traoré (Aston Villa), il s'appuie surtout sur un collectif bien rôdé et sur une volonté de fer : celle de redonner le sourire à un peuple qui vient de vivre un coup d’État.

En face, le Sénégal et sa multitude de star (Edouard Mendy ou Sadio Mané pour ne citer qu'eux) est lui en quête d'un premier sacre continental. Les Lions de la Teranga étaient entrés très discrètement dans la compétition (un seul but sur les trois matches de poule !) mais ont renoué avec la victoire en éliminant le Cap-Vert puis la Guinée Équatoriale. Ils peuvent désormais s'enorgueillir d'une série de onze matches sans défaite (8 victoires, 3 partages) et comptent bien disputer une deuxième finale consécutive après celle perdue en 2019 contre l'Algérie.

Quelques joueurs actifs en Belgique ou passés par notre pays font partie des groupes des deux équipes : le gardien de Charleroi Hervé Koffi (dont la célébration de la qualification pour les quarts de finale a enflammé les fans) et l'attaquant du Standard Abdoul Tapsoba côté Burkina Faso, et des "anciens" côté Sénégal, comme le capitaine Kalidou Koulibaly le défenseur napolitain passé par Genk ou encore l'attaquant Mame Thiam prêté une saison (2015-2016) à Zulte-Waregem par la Juventus.

Cette première demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations est à suivre en direct commenté à partir de 20h...