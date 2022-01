CAN, bousculade mortelle au Cameroun : le 1/4 de finale déplacé dans l'autre stade de Yaoundé

"Il faut mettre en place une commission pour enquêter immédiatement sur ce qui s'est passé et pour savoir qui était supposé faire quoi et qui ne l'a pas fait, n'a pas rempli des obligations, et nous voulons leur rapport d'ici à vendredi", a ajouté M. Motsepe au lendemain d'une bousculade qui a fait huit morts et 38 blessés à une entrée du stade d'Olembé lundi soir, peu avant le 8e de finale Cameroun-Comores (2-1).