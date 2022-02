CAN - Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal : du traumatisme malien au conte de fée camerounais

Depuis qu’il a pris l’équipe en mains, Aliou Cissé a pourtant réussi à qualifier le Sénégal pour les trois CAN de 2017 (quarts de finale), 2019 (finale) et 2021 (victoire), et la Coupe du monde en 2018. "On était 14e en Afrique et 64e au classement Fifa quand je suis arrivé. Aujourd’hui, on est premiers sur le continent et dans le top 20 mondial", déclarait-il récemment.

Après le dernier tir au but victorieux de Sadio Mané face à l’Egypte, le sélectionneur sénégalais pouvait souffler. Il a apporté au Sénégal un titre attendu depuis 1957, date de la première Coupe d’Afrique des Nations. "Avec la force de travail, la persévérance, le fait de ne jamais se décourager, on arrive à obtenir ce qu’on veut. Nous sommes fiers, très fiers, parce que nous gagnons face à l’Egypte, qui a sept Coupes d’Afrique, ce n’est pas rien. Je suis très ému, car cette Coupe, on la gagne pour tout le peuple sénégalais qui la réclamait depuis plus de 60 ans", conclut Cissé.

Auréolé du titre de meilleur entraîneur du tournoi, Aliou Cissé a réussi son pari. Il apporte un premier titre à son pays en proposant un football efficace mais pas des plus sexy et où la défaite n’a pas sa place. Le tout, avec une équipe qui laisse souvent un goût de trop peu au vu des stars présentes dans l’effectif. Cela ne vous rappelle personne ? Quoiqu’il en est, l’histoire ne retient de toute façon que les gagnants. Et à ce petit jeu-là, c’est le Sénégal qui s’est montré le plus fort.